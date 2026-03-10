La presse bouillonne avant le retour de la Ligue des Champions, Lamine Yamal fait trembler l’Angleterre

Le grand retour de la Ligue des Champions

En ce mardi 10 mars, la douce mélodie de la Ligue des Champions fait son retour ce soir avec le début des huitièmes de finale aller. Et on débute tout de suite en Espagne et plus précisément en Catalogne où « le Barça a envie de Ligue des Champions » comme le placarde Sport. Éliminés aux portes de la finale face à l’Inter Milan l’an passé, les Blaugranas ont une envie de revanche cette année. Après une phase de Ligue bien négociée par les hommes d’Hansi Flick ponctuée par une 5e place synonyme de qualification directe pour les 1/8es, l’assaut final débute ce soir par un déplacement périlleux à Saint-James’ Park pour défier Newcastle. C’est aussi le cas de Liverpool qui part en Turquie affronter Galatasaray. Les Reds rêvent d’une nouvelle soirée légendaire à Istanbul pour le Daily Mail qui fait écho à la finale iconique remportée par Liverpool face à l’AC Milan aux tirs au but après un match nul 3-3, et trois buts inscrits en l’espace de six minutes. Enfin un 3e club anglais est présent en Ligue des Champions ce soir, Tottenham qui défie l’Atlético de Madrid. Et si les Spurs ont également une histoire avec ce stade assez récente, elle est beaucoup moins glorieuse puisque c’est au Metropolitano que Tottenham s’était incliné en finale de la Ligue des Champions face à Liverpool en 2019, un cruel coup du sort comme le mentionne le Daily Mail. L’Atalanta qui rêve d’une nuit magique avant de défier le Bayern Munich. Face à l’ogre bavarois, la « DEA » veut y croire et va jouer sa chance en témoigne la déclaration d’Andrea Palladino. « Nous ne voulons pas nous fixer de limites. Nous voulons mettre en difficulté l’une des équipes les plus en forme d’Europe. »

L’Angleterre craint Lamine Yamal

En Angleterre, on attend des héros comme en 1997 pour les Magpies, avant de défier le Barça. Hier en avant-match, le coach de Newcastle a évoqué devoir « se servir de l’esprit de 1997 » avant cette double confrontation. Une date qui fait écho à l’un des plus grands exploits de l’histoire moderne du club contre Barcelone. Dans un match de Ligue des Champions qui se déroulait déjà à Saint-James’ Park, les Magpies avaient battu le Barça de Louis van Gaal dans lequel figurait notamment un certain Luis Enrique grâce à un triplé du Colombien Faustino Asprilla touché par la grâce ce soir-là. Mais avant cette double confrontation, c’est un joueur, même pas né à cette époque qui fait trembler l’Angleterre, en l’occurrence Lamine Yamal. De retour à des standards qui sont les siens, l’Espagnol, qui était absent lors de la première journée en septembre, sera le danger numéro 1 à surveiller et Eddie Howe le sait. « Yamal est un joueur extraordinaire. C’est un grand défi pour nous de contrer ses qualités. »

Débat houleux pour la présidence du Barça

Dans l’actualité catalane, en dehors des terrains, c’est bien évidemment les élections pour la présidence du Barça prévues ce dimanche qui font parler. Et pour cause, hier a eu lieu un débat houleux entre les deux candidats Joan Laporta et Víctor Font lors d’un évènement organisé proche du Spotify Camp Nou. Si le débat a commencé calmement, il s’est rapidement transformé en confrontation avec attaques personnelles et accusations directes entre les deux hommes au sujet de l’affaire Negreira et des accusations judiciaires. Après les propos de Xavi hier à l’encontre de Joan Laporta, la présidence est un sujet qui continue de faire couler beaucoup d’encre en Catalogne.