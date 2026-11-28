Le PSG a trouvé une nouvelle arme redoutable sur coups de pied arrêtés

Le Paris FC a laissé des plumes à Brest (1-0), et le PSG pourrait en profiter pour prendre le large en tête de la Ligue 1. Avec trois points d’avance sur son voisin, les hommes de Luis Enrique ont une belle occasion de creuser l’écart face à Lorient. Mais attention, les Merlus possèdent la deuxième meilleure défense du championnat et leur bloc très bas représente un véritable casse-tête pour les grandes équipes. Un défi que les Parisiens vont devoir relever ce week-end. Et justement, L’Équipe s’est intéressé à une nouvelle arme développée par le club de la capitale : les coups de pied arrêtés ! Longtemps peu adepte du travail spécifique sur ces phases de jeu, Luis Enrique a changé d’approche depuis deux ans et confié ce secteur à son adjoint Rafael Pol. Résultat, le PSG a déjà inscrit dix buts sur corner toutes compétitions confondues, dont six en Ligue des Champions. C’est tout simplement deux fois plus que le Real Madrid, le Bayern Munich et Liverpool ! Les Parisiens misent notamment sur la qualité de leurs tireurs, des combinaisons travaillées et des appels parfaitement coordonnés. Plus surprenant encore, la moitié de leurs buts sur corner arrivent dans un deuxième ou troisième temps. Une arme qui pourrait encore faire très mal cette saison !

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Maresca prend la défense d’Erling Haaland après les inquiétudes

À Manchester City, l’attitude d’Erling Haaland commence à faire parler ! Régulièrement frustré sur le terrain lorsque les résultats ne suivent pas, le Norvégien a alimenté certaines inquiétudes autour de son avenir chez les Citizens. Certains redoutent même un possible départ de l’avant-centre, ce qui serait évidemment un énorme coup dur pour le club anglais, mais aussi pour la Premier League. Mais Enzo Maresca a tenu à calmer le jeu et ne semble absolument pas préoccupé par le comportement de son attaquant. Le technicien rappelle avant tout qu’Haaland est un grand compétiteur, qui vit forcément mal les défaites et les occasions manquées. « Erling est un gagnant », explique-t-il, avant de préciser que son attitude n’a rien de nouveau, même lorsque City enchaînait les victoires. Pour Maresca, le Norvégien reste simplement fidèle à son tempérament et cela n’a aucun impact sur ses performances. Le coach a également rappelé que le projet mancunien se construisait sur la durée : « Ce n’est pas un sprint, c’est un marathon ». De quoi envoyer un message clair à ceux qui commencent à s’inquiéter pour l’avenir du buteur norvégien !

Chelsea s’enfonce dans la crise, Xabi Alonso réclame l’union sacrée

Rien ne va plus à Chelsea ! Les Blues ont subi une nouvelle défaite sur la pelouse de Nottingham Forest (3-2), confirmant les difficultés de Xabi Alonso depuis son arrivée. Avec seulement cinq victoires en douze journées, le technicien espagnol affiche même un bilan moins convaincant que celui de son prédécesseur Liam Rosenior. Et les choix tactiques du coach commencent sérieusement à faire débat, notamment après avoir aligné Moisés Caicedo en défense centrale tout en laissant Levi Colwill sur le banc. Mais le gros point noir de cette soirée concerne Wesley Fofana. Déjà pris pour cible par ses propres supporters après une interview polémique sur YouTube, le défenseur français a vécu un véritable cauchemar avec un penalty concédé avant d’être remplacé à la 56e minute. Une soirée qui symbolise parfaitement le malaise actuel des Blues. Face à cette situation, Xabi Alonso réclame l’union sacrée et tente de remobiliser un vestiaire en plein doute. Mais dans un championnat aussi exigeant que la Premier League, le temps presse pour Chelsea. Sans réaction rapide, la course à l’Europe pourrait rapidement se transformer en une véritable saison de désillusion !