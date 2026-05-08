OL : l’homme en forme Roman Yaremchuk lâche ses vérités

Un homme en forme. Sur ses 3 dernières apparitions avec l’OL, Roman Yaremchuk (30 ans) reste sur 4 buts en Ligue 1. Le dernier vaut cher puisqu’il a été inscrit lors de la victoire 4 à 2 le week-end dernier face à Rennes, un adversaire direct pour une place qualificative en C1. Face à la presse, l’Ukrainien est revenu sur sa bonne passe. « C’est un bon sentiment et une belle expérience pour moi d’être ici et de me battre pour la Ligue des champions. C’est formidable de jouer de grands matchs dans un stade incroyable. Mais comme je l’ai dit, si tu n’es pas concentré sur chaque match, tu risques de perdre. Notre prochain objectif, c’est Toulouse. On sait que ce match sera difficile, on respecte beaucoup cette équipe et on fera tout pour jouer notre meilleur football là-bas.» Pourtant, il lui a fallu un temps d’adaptation entre son prêt et son arrivée dans le groupe. «Quand j’ai joué dans différents clubs, Paulo a déjà essayé de me faire venir. C’était le cas à Lille. Quand il était au Shakhtar, je jouais contre lui, donc il connaît mon profil. Paulo est un entraîneur qui aime jouer avec un numéro 9 de mon style. C’est pour cela qu’il m’a appelé et que le club m’a demandé de venir. Bien sûr que j’étais ouvert à ce transfert et finalement il a eu lieu. Non, je n’ai pas été surpris par cet intérêt. J’ai joué dans plusieurs grands clubs ces dernières saisons. J’ai eu un peu de malchance avec mes blessures et avec la guerre en Ukraine, qui a aussi été difficile mentalement pour moi, notamment à Benfica. Mais la saison dernière, j’ai réalisé une très bonne saison à l’Olympiakos. J’étais un joueur clé de cette équipe, nous avons gagné un trophée et j’ai marqué beaucoup de buts. C’est logique que des clubs te suivent quand tu joues bien.»

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Il poursuit : «bien sûr, quand tu arrives dans une équipe en pleine saison avec une blessure, ce n’est pas facile. C’est une mentalité différente, un football différent, des personnes différentes. Pour moi, c’était important de retrouver ma condition physique et de comprendre comment l’équipe joue. Ce n’a pas été facile, mais aujourd’hui ça va mieux. L’équipe m’a aidé, le coach aussi. Tout le monde ici fait tout pour que je me sente bien et c’est grâce à cela que j’ai réussi à marquer (…) C’est normal quand tu es un buteur et que tu as besoin d’un peu de temps pour t’adapter. Il faut comprendre ce qu’on attend de toi : être dans la surface ou participer à la création du jeu. Tu essayes d’écouter, de comprendre et de marquer des buts. Je me sens mieux, mais je sens aussi que je peux encore améliorer beaucoup de choses.» Et le déclic est venu. « Tout d’abord, ma condition physique n’était pas idéale au début. Ensuite, l’équipe m’aide beaucoup. Les leaders comme Moussa (Niakhaté) et Coco (Tolisso) parlent avec moi. Ils m’aident et je fais tout pour me sentir de mieux en mieux. Mais tu as besoin d’un peu de temps. Je veux progresser et gagner des matches pour Lyon.» Le prochain aura lieu dimanche à Toulouse. L’occasion pour l’attaquent prêté jusqu’à cet été de poursuivre sa folle série.