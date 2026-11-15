Équipe de France : Jacquet donne déjà rendez-vous à l’Espagne

Qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Nations après sa victoire contre la Turquie (2-1), l’équipe de France peut désormais se projeter sur la suite de la compétition. Les Bleus ont rempli leur premier objectif malgré une prestation qui a laissé apparaître quelques axes de progression. Titulaire pour cette rencontre, Jérémy Jacquet a également évoqué ses débuts avec les A, lui qui découvrait notamment sa première association avec Ibrahima Konaté Au micro de TF1, le défenseur français a reconnu que le groupe devait encore assimiler les nouvelles consignes et corriger certaines erreurs.

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« Dans tous les cas, on doit aller le plus loin possible. Si on doit jouer l’Espagne en quart, on le fera. Le premier objectif est réussi. On voulait se qualifier. Et après l’Italie, on voulait montrer que c’était une erreur », a-t-il expliqué, avant de revenir sur son adaptation et sa propre prestation. « C’est la première fois que je jouais avec Ibu. Il y a des automatismes qui ne sont pas encore là. Il y a de nouvelles consignes. Le coach nous l’a dit à la mi-temps. On n’était pas assez agressif. C’est un axe que l’on doit développer. » Jacquet n’a pas non plus esquivé ses responsabilités sur le but encaissé et ses erreurs individuelles. « Ce n’est pas normal qu’il soit tout seul. Je ne sais pas il était à qui. Mais on doit améliorer ces détails. J’ai préféré mon premier rassemblement car ce soir j’aurais pu tuer l’équipe. Ce sont des progrès que je dois faire et des erreurs à gommer. »