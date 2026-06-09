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Le Rayo Vallecano s’intéresse à Alan Virginius

Par Kevin Massampu
1 min.
Virginius @Maxppp

Auteur d’une belle saison avec les Young Boys, Alan Virginius pourrait bien poursuivre sa carrière en Espagne. Selon les informations de Marca, l’ailier français - auteur de 6 buts et 9 passes décisives en 42 matchs avec le club suisse - est suivi par le Rayo Vallecano en vue de la saison prochaine.

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Une opportunité intéressante pour le joueur formé au LOSC, qui cherche à relancer sa trajectoire loin du Nord. Prêté avec option d’achat aux Young Boys à l’été 2024, l’international U21 français (1 sélection) a été recruté définitivement par la formation suisse un an plus tard, contre 2,5 millions d’euros.

Pub. le - MAJ le
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