Real Madrid : la réponse claire de Jude Bellingham sur l’arrivée de José Mourinho

Auteur d’une prestation remarquée contre le Ghana hier soir, Jude Bellingham a tenté de faire basculer la rencontre en faveur des Three Lions pour son deuxième match à la Coupe du Monde 2026. Malgré ses efforts, la sélection anglaise n’a pas réussi à trouver la faille et s’est contentée d’un match nul (0-0). Après la rencontre, le milieu de terrain est revenu sur la polémique avec le coach adverse, qui ne lui aurait pas envoyé de mots doux, mais aussi l’arrivée de José Mourinho au Real Madrid.

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Au micro de DAZN, le joueur de la Casa Blanca semblait très souriant. « Mourinho ? C’est un excellent entraîneur, j’en suis très content ». Dans la foulée, Bellingham a également été interrogé sur les récentes arrivées au sein du club madrilène, avec les signatures de Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté ou encore Bernardo Silva. « Très heureux. Ce sont des joueurs de très grande qualité et très expérimentés. Pour l’instant, je me concentre sur l’Angleterre, mais j’apprécie vraiment les recrues qu’ils font (les dirigeants de la capitale) ».