Mercato : gros retournement de situation pour le Real Madrid et le FC Barcelone

Le secteur défensif des deux géants espagnols, le Real Madrid et le FC Barcelone, est au cœur de toutes les spéculations depuis plusieurs mois. Face à des blessures récurrentes et des performances de leurs défenses parfois alarmantes, les deux clubs avaient placé Nico Schlotterbeck en tête de leur liste pour le mercato estival. Le profil de l’Allemand de 26 ans, de plus en plus autoritaire avec le club de la Ruhr, semblait être la solution idéale pour pallier les lacunes défensives observées à Madrid comme en Catalogne ces derniers temps. Pourtant, la situation de l’international allemand (23 sélections) a pris un tournant inattendu.

La suite après cette publicité

Pilier de la défense de la Mannschaft et du BVB, Schlotterbeck disposait d’un contrat courant jusqu’en 2027, une durée qui laissait une fenêtre d’ouverture pour un transfert estival. Plusieurs sources ibériques expliquaient d’ailleurs que 50 millions suffisaient pour le recruter cet été. Alors que les négociations pour une prolongation paraissaient stagner sous l’ère de l’ancien directeur sportif Sebastian Kehl, le récent départ de ce dernier a totalement changé la donne. En effet, les discussions autour d’un nouveau deal ont avancé d’après les échos venus d’outre-Rhin.

La suite après cette publicité

Nico Schlotterbeck parti pour prolonger avec le Borussia Dortmund

Et selon les dernières révélations de Bild, Nico Schlotterbeck s’apprêterait à prolonger son aventure dans la Ruhr. Les termes de l’accord prévoient un contrat longue durée allant jusqu’en 2031. Ce nouveau bail s’accompagne d’une revalorisation salariale importante, pouvant atteindre 14 millions d’euros par an, primes comprises. Un compromis a néanmoins été trouvé avec l’intégration d’une clause libératoire fixée à 60 millions d’euros, activable dès l’été 2027, permettant au joueur de garder la main sur son destin futur.

Ce retournement de situation ressemble à un véritable coup dur pour le Real Madrid et le FC Barcelone. En sécurisant son cadre défensif, Dortmund contraint les deux rivaux espagnols à revoir totalement leurs plans pour le prochain mercato estival. Privés de leur cible prioritaire, les deux cadors de la Liga vont désormais devoir se tourner vers des alternatives sur un marché des défenseurs centraux de haut niveau qui s’annonce déjà très concurrentiel et onéreux pour cet été.