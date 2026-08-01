Amical : Auxerre évite la défaite au bout du suspense face à Sochaux

Longtemps dominée, l’AJ Auxerre a finalement arraché le match nul face à Sochaux (1-1) grâce à une tête de Mamadou Cissokho dans le temps additionnel (90e+1). Les Bourguignons avaient été menés après l’ouverture du score de Benjamin Gomel en première période.

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Malgré ce retour tardif, la prestation des hommes de Will Still a laissé apparaître de nombreuses lacunes, notamment dans les relances, les erreurs techniques et l’organisation collective. Auxerre poursuivra sa préparation la semaine prochaine avec un match amical face à Troyes.