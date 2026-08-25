Christopher Nkunku fait son retour au RB Leipzig

Trois ans après son départ du club saxon, Christopher Nkunku fait son comeback à Leipzig. Comme nous vous l’indiquions depuis plusieurs jours, la formation ayant été terminée 3e de Bundesliga la saison passée a officialisé l’arrivée en prêt de l’international français (18 sélections), en provenance de l’AC Milan. Ce prêt payant de trois millions d’euros est accompagné d’une option d’achat à 27 millions d’euros. Newcastle était également sur le dossier, mais Nkunku a préféré revenir en Allemagne, où il avait disputé quatre saisons avec le RBL entre 2019 et 2023 pour un total de 172 rencontres jouées (70 buts et 56 passes décisives).

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HE IS BACK! 🎈😍



Christopher #Nkunku kehrt für die Saison 2026/27 auf Leihbasis zu den Roten Bullen zurück. Zudem gibt es eine Kaufoption. 🤝



Willkommen zurück in Leipzig, Christo! ❤️🤍



🔗 https://t.co/B55Pm5tcO3 pic.twitter.com/t7krYlQVLf — RB Leipzig (@RBLeipzig) August 25, 2026

« Il est de retour ! Christopher Nkunku revient pour la saison 2026/27 en prêt chez les Roten Bullen. De plus, il y a une option d’achat. Bienvenue à Leipzig, Christo », a annoncé Leipzig. Lors de sa seule saison disputée à l’AC Milan, l’attaquant passé par le PSG et Chelsea avait réalisé 35 apparitions sous les couleurs rossoneri, inscrivant huit réalisations et délivrant trois offrandes.