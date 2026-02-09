Rennes, Liverpool : ça sent mauvais pour Jérémy Jacquet !

Ce fut une des images du week-end en Ligue 1. Face au RC Lens samedi, Jérémy Jacquet s’est blessé et a dû quitter la pelouse en hurlant de douleur, la faute à une blessure à l’épaule. « Pour Jérémy, c’est l’épaule, et pour Abdelhamid, c’est musculaire. On aura le temps de voir, mais c’est forcément assez sérieux pour les deux », indiquait Habib Beye après la défaite 3-1 des Bretons contre les Sang-et-Or.

Une situation qui est aussi suivie de très près en Angleterre, forcément, puisque Liverpool a déboursé 70 millions d’euros dans la poche pour enrôler le défenseur tricolore de 20 ans, qui débarquera à Anfield cet été. « Si Liverpool sera sans aucun doute inquiet des conséquences potentielles à long terme de la blessure, c’est Rennes qui fait face aux préoccupations les plus pressantes. Jacquet est devenu un élément clé de l’effectif, n’ayant manqué que deux matchs de championnat cette saison, tous à cause d’une suspension », peut-on lire dans le Mirror.

Longue absence à venir ?

Et les dernières informations de L’Equipe sont plutôt inquiétantes. Le quotidien sportif explique qu’une opération de l’épaule est clairement envisageable pour le défenseur central, qui risque donc d’être absent pour plusieurs semaines. Un coup d’arrêt dans la saison du joueur, qui poursuivait sa progression avant de rejoindre la Mersey où beaucoup l’imaginaient déjà se faire une place de titulaire dès son arrivée.

« Nous n’étions pas les seuls intéressés, donc c’est un grand bravo aux gens qui travaillent sans relâche pour recruter des talents, grâce à qui nous avons pu attirer un joueur aussi prometteur. C’est un nouvel exemple de notre modèle : de jeunes joueurs très talentueux, parfois en début de carrière, parfois déjà confirmés. Des joueurs capables de nous faire progresser à court et à long terme. Nous en avons recruté beaucoup récemment et j’ai souvent dit que l’avenir à moyen et long terme de ce club est prometteur », se réjouissait Slot il y a quelques jours seulement. Affaire à suivre…