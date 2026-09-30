La déchéance terrible de Raul Asencio, de nouveau Sergio Ramos à paria du Real Madrid

Novembre 2024. Le Real Madrid fait face à une épidémie de blessures en défense centrale, avec David Alaba et Aurélien Tchouameni (alors utilisé en défense) indisponibles. Pour compléter son groupe pour le match de Liga face à Osasuna, Carlo Ancelotti décide de faire appel à un certain Raul Asencio, bien connu des suiveurs assidus du Real Madrid Castilla, mais relativement peu connu du grand public. Le défenseur central alors âgé de 21 ans était donc de la partie pour ce match face aux Rojillos au Bernabéu, qu’il démarrait sur le banc… Avant de très rapidement entrer en jeu, à la demi-heure de jeu, après la grosse blessure au genou d’Éder Militão.

La suite après cette publicité

Et pendant cette heure passée sur la pelouse du Bernabéu, le jeune défenseur espagnol a fait sensation. De quoi convaincre Ancelotti - qui n’avait de toute manière pas trop le choix - de continuer à faire appel à lui pour les prochains matchs, en tant que titulaire la plupart du temps. Performant, il s’affirmera même comme le titulaire dans l’axe, aux côtés d’Antonio Rüdiger, et disputera les plus grosses rencontres de la saison, que ce soit en Europe ou en Liga. Une ascension météorique, plutôt justifiée sur le moment, puisqu’Asencio enchaînait les bonnes prestations, étant même appelé en sélection. Sa maturité et sa propreté dans les duels impressionnaient tout le monde.

Des problèmes de comportement rédhibitoires

Au point où il était déjà comparé à un certain Sergio Ramos, et les supporters merengues étaient déjà convaincus d’avoir leur grand défenseur central pour la prochaine décennie. Tout ça dans un contexte où beaucoup de socios madrilènes regrettaient l’absence de joueurs espagnols dans l’équipe, ainsi qu’en sélection espagnole, alors que le Barça continuait d’envoyer des joueurs en masse du côté de la Roja. D’énormes espoirs étaient donc placés en lui, mais aujourd’hui, ils se sont envolés depuis longtemps. Et pour cause, Asencio est même vu comme un paria à Madrid. Comment expliquer cette chute aussi météorique que son explosion ? La saison 2025/2026, sous les ordres de Xabi Alonso, avait bien mal démarré pour lui avec, une Coupe du Monde des Clubs désastreuse, et l’arrivée d’un Dean Huijsen en guise de sérieux concurrent. S’il a tout de même eu bon nombre d’opportunités, que ce soit avec Alonso ou Arbeloa, son niveau était assez médiocre de façon générale, avec des erreurs qu’il ne commettait pas lors de ses premiers matchs en A.

La suite après cette publicité

Pour ne rien arranger, il y a aussi eu des problèmes extrasportifs majeurs pour lui. Impliqué dans une affaire de distribution d’images d’ébats sexuels impliquant une mineure, il a vu sa cote chuter auprès du public. Sa récente arrestation pour conduite en état d’ivresse cet été n’a rien arrangé, alors que les médias espagnols font état d’un joueur à l’hygiène de vie très discutable. Il y avait aussi eu des problèmes avec Alvaro Arbeloa, et une forte discussion entre les deux hommes avait poussé l’entraîneur à l’écarter des groupes pendant plusieurs matchs. Aujourd’hui, les supporters du Real Madrid lui ont clairement tourné le dos, et l’arrivée d’Ibrahima Konaté en défense lui ferme définitivement toute chance de jouer sous les ordres d’un Mourinho qui n’a pas du tout apprécié sa dernière frasque au volant. Toujours pas utilisé par le coach portugais cette saison, le défenseur central va devoir passer par le billard pour régler un problème au tibia et va être absent pour au moins deux mois, ce qui n’arrange clairement pas son cas. Autant dire que son avenir au Bernabéu s’annonce très sombre…