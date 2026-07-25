La Juventus ferme la porte à un départ de Khephren Thuram

La Juventus a pris une décision concernant Khephren Thuram : le milieu de terrain français ne fait plus partie des joueurs susceptibles de quitter Turin cet été. Alors que la direction bianconera cherche à alléger l’effectif de Luciano Spalletti, l’indisponibilité du joueur, touché par un syndrome fémoro-patellaire, a changé les plans du club. En rééducation et privé de toute la préparation estivale, l’ancien Niçois ne pourra pas être exposé sur le marché des transferts dans les prochaines semaines selon la Gazzetta dello Sport.

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Cette situation pousse désormais la Juventus à concentrer ses efforts sur d’autres dossiers pour réaliser une éventuelle vente importante. En effet, le principal candidat reste Gleison Bremer, dont l’avenir à Turin est plus incertain. Le défenseur brésilien est notamment suivi par Galatasaray, qui lui a proposé un salaire estimé à 8 millions d’euros nets par saison, tandis que la Juve pourrait se montrer ouverte à une offre autour de 40 millions d’euros pour son international brésilien.