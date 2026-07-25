Menu Rechercher
Commenter 1
Serie A

La Juventus ferme la porte à un départ de Khephren Thuram

Par Allan Brevi
1 min.
Kephren Thuram, buteur avec la Juventus @Maxppp

La Juventus a pris une décision concernant Khephren Thuram : le milieu de terrain français ne fait plus partie des joueurs susceptibles de quitter Turin cet été. Alors que la direction bianconera cherche à alléger l’effectif de Luciano Spalletti, l’indisponibilité du joueur, touché par un syndrome fémoro-patellaire, a changé les plans du club. En rééducation et privé de toute la préparation estivale, l’ancien Niçois ne pourra pas être exposé sur le marché des transferts dans les prochaines semaines selon la Gazzetta dello Sport.

La suite après cette publicité

Cette situation pousse désormais la Juventus à concentrer ses efforts sur d’autres dossiers pour réaliser une éventuelle vente importante. En effet, le principal candidat reste Gleison Bremer, dont l’avenir à Turin est plus incertain. Le défenseur brésilien est notamment suivi par Galatasaray, qui lui a proposé un salaire estimé à 8 millions d’euros nets par saison, tandis que la Juve pourrait se montrer ouverte à une offre autour de 40 millions d’euros pour son international brésilien.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Juventus
Khéphren Thuram

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Juventus Logo Juventus Turin
Khéphren Thuram Khéphren Thuram
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier