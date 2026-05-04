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Real Madrid : la réponse en français de Mbappé pour esquiver un journaliste espagnol

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
Barcelone Real Madrid

Kylian Mbappé est le sujet de discussion numéro 1 des fans du Real Madrid et des médias espagnols. Critiqué par sa virée en amoureux en Italie pendant que ses coéquipiers étaient sur le terrain, le Français a fait son retour au centre d’entraînement de Valdebebas ce lundi.

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🐢 MBAPPÉ, al ser preguntado por si estará en EL CLÁSICO:

❌ "NO lo ENTIENDO".

📹 @marcosdlarocha
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Attendu par un fan français qui souhaitait lui faire signer son maillot, Mbappé s’est arrêté pour satisfaire les demandes du supporter. c’est alors qu’un journaliste du Chiringuito, qui filmait la scène, en a profité pour demander au numéro 10 merengue ce qu’il pensait des critiques liées à son voyage. Resté muet, Mbappé a ensuite été relancé pour savoir s’il allait être prêt pour le Clasico. Toujours silencieux, Mbappé a fini par répondre en français : « je ne comprends pas », avant de filer avec sa voiture.

Pub. le - MAJ le
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