Estéban Lepaul a fait son choix pour le Ballon d’Or 2026
Nouvellement appelé en équipe de France, Estéban Lepaul (26 ans) a été présenté ce mardi en conférence de presse. S’il s’est livré à certaines confessions personnelles et a affirmé ses ambitions, le buteur rennais a également été questionné sur qui devrait prendre le Ballon d’Or alors que les concurrents sont nombreux pour l’édition 2026.
L’ancien d’Epinal et Angers a donné sa préférence et pour lui, l’idéal serait qu’un Tricolore l’emporte alors que Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Michael Olise disposent de solides arguments : «pour le Ballon d’Or, je peux espérer qu’un Français l’emporte et qu’on le fête ensemble. Que les Français continuent d’être au sommet et qu’on ait les meilleurs joueurs de foot.»
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Équipe de France : Zinédine Zidane a déjà changé beaucoup de choses par rapport à Didier Deschamps
Explorer