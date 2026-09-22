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Estéban Lepaul a fait son choix pour le Ballon d’Or 2026

Par Aurélien Macedo
1 min.

Nouvellement appelé en équipe de France, Estéban Lepaul (26 ans) a été présenté ce mardi en conférence de presse. S’il s’est livré à certaines confessions personnelles et a affirmé ses ambitions, le buteur rennais a également été questionné sur qui devrait prendre le Ballon d’Or alors que les concurrents sont nombreux pour l’édition 2026.

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L’ancien d’Epinal et Angers a donné sa préférence et pour lui, l’idéal serait qu’un Tricolore l’emporte alors que Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Michael Olise disposent de solides arguments : «pour le Ballon d’Or, je peux espérer qu’un Français l’emporte et qu’on le fête ensemble. Que les Français continuent d’être au sommet et qu’on ait les meilleurs joueurs de foot.»

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