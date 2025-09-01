OM : De Zerbi s’explique pour Amine Gouiri

Dimanche soir, Roberto De Zerbi a perdu son duel avec Paulo Fonseca lors de l’Olympico. Bien avant l’expulsion de CJ Egan-Riley, les Marseillais n’étaient pas forcément à leur meilleur niveau face aux Gones. Ces derniers se sont imposés 1 à 0, sans démériter. Après la rencontre, RDZ a été questionné sur ses choix, notamment celui de laisser Amine Gouiri sur le banc.

«Si Amine (Gouiri) n’a pas joué, c’est un choix physique. Je ne l’ai pas vu en très grande forme cette semaine. C’est tout, ça arrive. On ne peut pas être tout le temps au top de sa condition physique. On sentait qu’Aubameyang, Traoré et Nadir pouvaient mieux faire. C’est vrai que l’exclusion a compliqué les choses, modifié les plans que j’avais en tête. L’entrée en jeu de Robinio Vaz, plutôt que Gouiri, est justifiée parce que je pensais que sa vitesse pouvait nous permettre de mieux attaquer la profondeur pour gagner cette rencontre.» L’Algérien n’a pas pu affronter son ancien club.