Le Paris FC officialise l’arrivée d’Andria Kvirikadze

Le Paris FC poursuit sa politique de recrutement tournée vers les jeunes talents en enregistrant l’arrivée d’Andria Kvirikadze. Le milieu de terrain géorgien de 18 ans, formé au Dinamo Tbilissi, s’est engagé avec le club de la capitale, qui a officialisé sa signature ce mercredi. Considéré comme un joueur à fort potentiel, il s’inscrit dans le projet sportif des parisiens, désireux de renforcer leur effectif avec des profils d’avenir.

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Le Paris FC a le plaisir d’annoncer l’arrivée du milieu de terrain géorgien de 18 ans. 🆕



Le communiqué : https://t.co/kMmX3kqkon#ParisFC #CertifiéParis pic.twitter.com/UldmV2oNaY — Paris FC (@ParisFC) July 1, 2026

Principalement utilisé au milieu de terrain, Andria Kvirikadze peut également évoluer sur les ailes dans un registre plus offensif. Il s’est illustré avec les équipes de jeunes du Dinamo Tbilissi, notamment en disputant un match d’UEFA Youth League face à l’AEK Larnaca en octobre 2025. Sauf surprise, le Géorgien ne devrait pas intégrer immédiatement l’équipe première et pourrait d’abord faire ses preuves avec la réserve parisienne, récemment promue en National 2.