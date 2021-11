Daniel Alves a déjà un plan pour son futur au FC Barcelone

La suite après cette publicité

Le 12 novembre dernier, le FC Barcelone officialisait l’une des opérations les plus inattendues du mercato : le retour de Daniel Alves. « Le FC Barcelone et Dani Alves ont trouvé un accord concernant l'arrivée du latéral brésilien pour disputer ce qu'il reste de la saison 2021/22. Le joueur s'entraînera avec le groupe dès la semaine prochaine, mais il ne pourra jouer qu'à partir du mois de janvier 2022. »

Cinq ans après avoir quitté la Catalogne, le latéral brésilien est donc de retour, à 38 ans. Présenté demain à la presse, Alves aura le plus petit salaire de l’équipe culé et devrait porter le numéro 8. Joueur d’expérience disponible à prix réduit, le défenseur vient sans doute pour jouer le rôle de leader dans un vestiaire blaugrana en manque de caractère.

Pas de clause dans le contrat d’Alves

Et s’il ne pourra jouer qu’à partir du mois de janvier, l’intéressé est déjà très motivé. « C'est un défi incroyable et cela me fascine. Se battre et défendre ce maillot... Quand je porte ce maillot, je me sens comme un super-héros. (...) Je vais essayer de sauver le Barça que nous aimons tous tant. » Et surtout, Daniel Alves ne compte visiblement pas rester que six mois à Barcelone.

Mundo Deportivo affirme en effet qu’il n’existe aucune clause ou option permettant de prolonger automatiquement d’un an le contrat d’Alves. Pas de quoi perturber le joueur. Le média catalan indique en effet que ce dernier est convaincu que le Barça lui demandera de rester une saison supplémentaire. C’est en tout cas le désir le plus fort du Brésilien, d’autant qu’il veut avoir toutes ses chances d’aller au Qatar pour jouer le Mondial 2022. Et pour y arriver, à son âge, Alves sait qu’il doit évoluer au sein d’un club compétitif.