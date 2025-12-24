CAN 2025, Côte d’Ivoire : le grand retour surprise de Wilfried Zaha

Une surprise peut en cacher une autre. Le 9 décembre dernier, Emerse Faé prenait tout le monde de court en ne retenant pas Nicolas Pépé dans la liste de la Côte d’Ivoire pour la CAN 2025 au Maroc. Si l’absence de l’ailier de Villarreal a logiquement fait réagir, un autre choix a cristallisé les débats : le retour de Wilfried Zaha. Plus convoqué depuis près de deux ans, l’ancien joueur de Crystal Palace et de Galatasaray semblait s’être définitivement éloigné du projet ivoirien. Sa non-convocation pour la dernière CAN remportée à domicile avait déjà fait couler beaucoup d’encre, amplifiée par la sortie médiatique de son frère, criant au scandale, et par certaines moqueries venues de l’intérieur du microcosme footballistique.

Pour Emerse Faé, ce retour repose avant tout sur des considérations sportives et un besoin bien identifié. « C’est la forme de Wilfried. Ça faisait quelques semaines qu’on discutait avec lui, on le suivait de très près et on le félicitait pour ses performances en club. (…) On a considéré que pour cette compétition, l’expérience de Wilfried et sa faculté à marquer et à faire marquer ses coéquipiers pourront être un atout », a justifié le sélectionneur après l’annonce de sa liste. À quelques heures de l’entrée en lice des champions d’Afrique en titre face au Mozambique (ce mercredi, 18h30), Faé a également tenu à balayer toute idée de tension autour de son retour : « il ne découvre pas la sélection. Il s’est bien intégré, l’ambiance est excellente. Il échange beaucoup avec Kessié, notre capitaine. En un mot, Zaha n’a aucun problème avec qui que ce soit… » Un pari assumé, malgré l’exil du joueur en MLS et un bilan jusque-là très modeste en sélection : 33 capes pour seulement quatre buts depuis août 2017.

Zaha, solution au problème offensif des Éléphants ?

Pour Sidiki, du compte Séléphanto Football, le retour de Zaha a surpris tout le peuple ivoirien : « il n’avait encore jamais été appelé par Faé depuis qu’il a été nommé sur le banc. Ensuite, il joue aux États-Unis, dans un championnat plus faible que les grands championnats européens où évoluent tous les autres offensifs de la sélection. Donc oui, c’était une grande surprise pour tout le monde. » Sportivement, ce choix peut néanmoins offrir une alternative supplémentaire dans l’animation offensive des Éléphants. Évoluant le plus souvent sur l’aile gauche, l’ex-Lyonnais apparaît comme une option crédible au poste de numéro 9, un secteur où les incertitudes se multiplient, d’autant plus avec le forfait de Sébastien Haller, l’intégration encore inaboutie d’Evann Guessand et l’actuelle méforme de Jean-Philippe Krasso.

Malgré un championnat jugé moins relevé, Wilfried Zaha débarque avec des statistiques solides sous le maillot du Charlotte FC : 35 matches disputés, pour 10 buts et 6 passes décisives. De quoi convaincre le staff des Éléphants. Dans le vestiaire, son statut semble aussi faire l’unanimité. « Zaha est très respecté par les nouveaux et les jeunes. (…) Il fait partie des “stars” de cette sélection, assure Sidiki, qui estime que Faé n’a pas rappelé l’ancien Eagle pour faire de la figuration. Je n’imagine pas qu’il l’ait sélectionné après plus de deux ans d’absence pour le mettre sur le banc pendant un mois de compétition. Pour moi, il sera le numéro 9 décisif de cette équipe. » À 32 ans, Zaha va désormais devoir montrer que ce retour peut s’inscrire dans la durée et qu’il est capable de se rendre, enfin, indispensable pour cette sélection, qui a triomphé par le passé sans lui.