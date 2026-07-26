Sochaux : Kalilou Traoré est décédé à l’âge de 38 ans

Le football malien et le FC Sochaux-Montbéliard sont en deuil. L’ancien milieu de terrain Kalilou Traoré est décédé à l’âge de 38 ans dans un accident de voiture. Le FCSM a fait part de sa profonde tristesse et a adressé ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de l’ancien international malien, qui avait porté les couleurs du club entre 2012 et 2014.

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🕊️ Le FC Sochaux-Montbéliard a appris avec une profonde tristesse le décès de son ancien joueur Kalilou Traoré, à l'âge de 38 ans.



International malien, il avait porté les couleurs du FCSM de 2012 à 2014, disputant 11 matches de Ligue 1 sous le maillot jaune et bleu.



🖤 Le club… pic.twitter.com/a7pzqonNnl — FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) July 26, 2026

International à 17 reprises avec le Mali et participant à une Coupe d’Afrique des Nations, Kalilou Traoré avait rejoint Sochaux après un passage remarqué à Odense, où il avait notamment disputé l’Europa League. Freiné par une grave blessure au genou, il n’avait disputé que 11 rencontres de Ligue 1 sous le maillot sochalien avant de mettre un terme prématuré à sa carrière en 2014, à seulement 26 ans.