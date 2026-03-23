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Inter Miami : le nouveau coup-franc de Lionel Messi

Par Allan Brevi
1 min.
Lionel Messi sous les couleurs de l'Inter Miami @Maxppp
NYCFC 2-3 Inter Miami

Lionel Messi a encore fait parler de lui ce dimanche avec l’Inter Miami en MLS, inscrivant le deuxième but de son équipe lors de la victoire contre le New York City FC (3-2). Sur un coup franc bien placé, l’Argentin a bénéficié d’un rebond sur son compatriote Nicolás Mercau, qui a dévié la trajectoire du ballon, laissant le gardien new-yorkais surpris malgré sa tentative de parade.

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Messi takes advantage of the deflection for his fourth goal.
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En ce début de saison, Messi, 38 ans, totalise déjà 4 buts en MLS, auxquels s’ajoute un but en Ligue des champions de la Concacaf. Avec lui, l’Inter Miami a pu compter sur Gonzalo Luján et le Brésilien Micael pour confirmer ce succès et décrocher sa troisième victoire de la saison. Grâce à ce succès, les Floridiens remontent à la troisième place de la Conférence Est, renforçant leurs ambitions pour la suite du championnat.

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