Arsenal : Mikel Arteta enrage après la défaite face au PSG

«Je suis convaincu que nous allons écrire l’histoire (face au PSG)». Il s’en est fallu de peu pour que Mikel Arteta mette ses déclarations en application. Depuis la qualification d’Arsenal en finale de Ligue des Champions, l’entraîneur espagnol avait, sans relâche, affiché une confiance déstabilisante, pour ne pas dire insolente face à la presse.

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Il n’est pas passé loin d’entrer dans l’histoire ce samedi, mais son équipe s’est finalement inclinée aux tirs au but (1-1, 4-3 tab), après avoir mené au score dès la 6e minute de jeu grâce à Kai Havertz. Mais pour le coach espagnol, la finale s’est jouée ailleurs. Au micro de TNT Sports, l’ancien joueur du PSG n’a pas hésité à pointer du doigt la qualité de l’arbitrage. Pour lui, ses hommes auraient notamment dû bénéficier d’un penalty sur l’action impliquant Nuno Mendes et Noni Madueke en seconde période.

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«Il y avait clairement un penalty»

«En revoyant les images, il y avait clairement un penalty. Les choses ne se sont pas passées comme on le voulait. Un penalty a été accordé au PSG, aucun penalty ne nous a été accordé sur Madueke, et puis la séance de tirs au but… Cela fait 22 ans que nous n’avons pas atteint la finale de la Ligue des champions, il faut reconnaître la saison que nous avons réalisée, on n’a perdu aucun match en Ligue des Champions (dans le jeu) mais pour le moment, personne ne pourra effacer notre douleur.» Arteta a tout de même tenu à féliciter le PSG, «une superbe équipe» selon ses mots.

Au micro de TNT Sports, Declan Rice mettait cette défaite sur le compte de la chance : «c’est une loterie. Certaines des meilleures équipes de tous les temps ont perdu aux tirs au but en finale, et on a été du mauvais côté. On est anéantis, on a tout donné». Le milieu anglais va vite devoir prendre un nouveau départ et se tourner vers le Mondial. Sous peine de se laisser envahir par des pensées parasites…