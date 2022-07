PSG : Everton fonce sur Idrissa Gueye

Le dégraissage du PSG n'avance pas vraiment. Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum et Rafinha, entre autres, n'ont toujours pas trouvé de point de chute, même si le Néerlandais est désormais assez proche de la Roma. Et on le sait, le PSG veut, et doit, vendre pour continuer son mercato estival, et boucler les arrivées de Milan Skriniar, Renato Sanches et d'un futur attaquant remplaçant.

Et voilà qu'une possible vente se dessine à l'horizon. Elle concerne Idrissa Gueye qui, depuis le début de l'été, n'a pas forcément éveillé l'intérêt de beaucoup de clubs si ce n'est Galatasaray en Turquie. Des discussions ont bien eu lieu avec les Stambouliotes, comme dévoilé en exclusivité sur Foot Mercato, mais ces derniers ont finalement laissé tomber, pour des raisons financières principalement.

Des contacts avec le clan Gueye

Un nouveau club est cependant venu aux nouvelles. Il s'agit d'Everton, selon les informations du journaliste Fabrizio Romano. Les Toffees, qui ont bien connu le milieu de terrain sénégalais de 32 ans puisqu'il y a évolué entre 2016 et 2019, sont ainsi chauds pour l'enrôler une deuxième fois, eux qui l'avaient laissé filer à Paris pour environ 30 millions d'euros.

Des premiers contacts ont ainsi été noués entre le club de Premier League et l'entourage du joueur. Si le joueur avait confié vouloir rester à Paris à ses dirigeants pour sa dernière année de contrat, le PSG n'est pas contre une vente, toujours selon les informations de l'Equipe. A condition que l'offre soit intéressante bien sûr. La proposition d'Everton devrait donc bientôt arriver sur le bureau de Luis Campos.