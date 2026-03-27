Manchester United a pris une décision pour son futur entraîneur !

À Old Trafford, l’ombre de Sir Alex Ferguson a longtemps plané comme une malédiction sur ses successeurs. De l’austérité de Louis van Gaal à l’échec cuisant de Ruben Amorim, qui n’aura jamais réussi à s’imposer malgré de grandes attentes, le banc de Manchester United est devenu un siège éjectable depuis plusieurs années. Force est de constater que les dirigeants ont multiplié les erreurs de casting et les projets sans lendemain. Une situation regrettable pour un tel club et ses supporters, qui ont été laissés dans l’attente d’un renouveau incarné par un entraîneur digne de ce nom.

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C’est dans ce contexte électrique que Michael Carrick a repris les rênes en janvier. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’effet a été immédiat. Avec un bilan flatteur de sept victoires pour une seule petite défaite en dix rencontres de Premier League, l’ancien capitaine a ramené une sérénité au sein d’un groupe mancunien qui en avait grandement besoin. Sous sa direction, United a retrouvé du liant, grimpant jusqu’à la troisième place de Premier League. Considéré comme le grand architecte du renouveau mancunien, le coach de 44 ans est adulé et la question de son avenir est forcément dans les têtes à Manchester.

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Manchester United n’a contacté aucun entraîneur

Malgré cette réussite insolente, la direction d’INEOS reste fidèle à son plan et ne compte pas officialiser sa promotion avant la fin de la saison. L’idée d’un départ n’est absolument pas à l’ordre du jour tant le technicien de 44 ans fait l’unanimité auprès du vestiaire et des décideurs. À sept journées du terme en championnat, l’objectif est clair : sécuriser la Ligue des Champions. Carrick est aujourd’hui l’homme de la situation, et sauf retournement de situation improbable, son bail devrait être prolongé pour de bon cet été. C’est en tout cas ce qu’explique The Sun dans son édition du jour.

Comme l’explique le média anglais, ce qui renforce encore la position de Carrick, c’est l’absence de coaches réputés sur le marché. Nos confrères vont plus loin et affirment que Manchester United n’a entamé aucune démarche concrète avec d’autres techniciens, jugeant les options disponibles peu convaincantes ou inaccessibles. Si des noms comme Glasner, Southgate ou De Zerbi ont circulé par le passé, aucun d’entre eux n’est aujourd’hui considéré comme un candidat sérieux capable de faire mieux que l’actuel coach. Dans ces conditions, le club ne voit aucune raison de presser le pas alors que la solution semble déjà être sous leurs yeux.