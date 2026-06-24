La grande annonce de Leo Messi sur la suite de sa carrière

À 39 ans, Lionel Messi est toujours au sommet. Le génial argentin a déjà marqué 5 fois dans cette Coupe du Monde, et occupe actuellement la place de meilleur buteur après deux matchs. Champion du monde en titre, il compte bien réaliser le doublé et ne se refuse pas de participer à la prochaine édition en 2030. «Je ne sais pas. La vérité, c’est que je n’y pense pas pour le moment. Ça semble un peu lointain… mais, comme je l’ai dit, je vis au jour le jour et je me concentre sur le présent», lâche la Pulga à un journaliste argentin.

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Son contrat avec l’Inter Miami court jusqu’à décembre 2028 et il compte bien l’honorer, tant qu’il estime être en forme physique. «Je continuerai pendant un certain temps, tant que je pourrai contribuer, me sentir bien physiquement et aider mes coéquipiers… Je continuerai à jouer», poursuit la star. Messi aura 43 ans en 2030, lui qui vient de devenir le meilleur buteur de l’histoire des Coupes du Monde avec 18 réalisations au compteur, dépassant les 16 buts de Miroslav Klose. L’Argentine est déjà qualifiée pour les 16es de finale.