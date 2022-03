OM : Samuel Gigot n'arrivera pas avant l'été

L'Olympique de Marseille espère finir la saison en beauté. Encore en lice en Europa Conférence League, les Phocéens sont également deuxièmes du championnat devant le Stade Rennais. Cependant la situation est critique en défense centrale. En effet, privé d'Alvaro Gonzalez, de retour en Espagne après des différents avec son entraîneur, les Olympiens ne peuvent pas non plus compter sur Leonardo Balerdi, opéré de l'épaule gauche.

Cette situation laisse Jorge Sampaoli avec les seuls William Saliba et Duje Caleta-Car comme défenseur centraux de métier, même si Kamara ou même Kolasinac et Luan Peres pourraient dépanner à ce poste. L'OM ne fera en tout cas pas venir Samuel Gigot plus tôt que prévu. L'Equipe explique que pour des raisons financières et d'équilibre dans le vestiaire, le joueur du Spartak Moscou ne devrait arriver que cet été.