La semaine rêvée qui métamorphose la fin de saison de l’OGC Nice

Au Vélodrome, le scénario a longtemps semblé écrit à l’avance, comme souvent ces dernières semaines pour l’OGC Nice. Dominateur sans être flamboyant, l’Olympique de Marseille avait fini par faire sauter le verrou azuréen, profitant d’un instant de flottement pour prendre les devants et installer une impression de maîtrise tranquille. Nice, jusque-là appliqué mais limité, paraissait condamné à subir, incapable de transformer ses rares incursions en véritables alertes. Les minutes défilaient avec cette sensation d’inéluctable, presque cruelle pour une équipe en quête de certitudes. Et puis le match a basculé dans le dernier quart d’heure, un penalty, un frisson, et ce geste plein de culot d’Elye Wahi. Une panenka pour défier la pression et relancer tout un club. En un instant, la rencontre a changé de nature, passant d’un contrôle marseillais à une égalisation arrachée, presque volée au destin (1-1).

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Ce point pris à Marseille n’a rien d’anodin, bien au contraire. Il raconte une équipe niçoise qui doute, qui souffre, mais qui refuse de céder complètement, même quand le fil semble prêt à rompre. Dans les regards et les attitudes, il y avait après ce but une forme de libération contenue, comme si ce geste symbolisait davantage qu’une simple égalisation. Le contenu reste fragile et les limites offensives persistent, mais Nice repart du Vélodrome avec un signal positif, un de ceux qui comptent à l’approche du sprint final. Ce n’est pas encore une renaissance, mais c’est peut-être un point d’appui. Dans une lutte pour le maintien où chaque détail peut faire basculer une saison, ce nul a le goût d’une résistance retrouvée. Au moment de décrypter les réactions d’après-match, une idée s’impose déjà : à défaut de maîtriser son destin, Nice montre qu’il est encore capable d’y croire.

Un nul en cerise sur le gâteau

Dans les travées du Vélodrome, les mots de Jonathan Clauss traduisaient un mélange de soulagement et de fierté lucide pour l’OGC Nice. Le latéral n’a pas cherché à masquer les difficultés traversées pendant la rencontre, ni même celles accumulées ces dernières semaines, mais il a insisté sur l’essentiel, ce refus de lâcher qui a fini par payer. Ce penalty provoqué dans les derniers instants, puis transformé avec audace, résume selon lui l’état d’esprit retrouvé d’un groupe longtemps fragile mentalement. « Cela permet de prendre un point. C’était important. On savait qu’on allait vivre un match compliqué. On savait que ça allait être difficile. On était peut-être trop bas. On a compté sur une grosse défense et un gros Yevhan. On réagit bien. On récupère un point qui est important. On avait rien à perdre, fallait se mettre ça en tête. On a trop défendu. On a subi énormément. On avait la capacité de ressortir mieux les ballons. Mais c’est insuffisant contre l’OM. On les a mis en confiance. On voulait continuer notre série après la semaine passée. Bravo à l’équipe », a expliqué l’ancien Marseillais au micro de Ligue 1+. En filigrane, son discours renvoie à une équipe qui grandit dans l’adversité, capable de tenir, d’attendre, et désormais de frapper au moment juste. Il y a dans cette égalisation autre chose qu’un simple point, presque une validation du travail engagé dans l’ombre, et l’idée que Nice n’est plus seulement une équipe en difficulté, mais une formation qui apprend à survivre. Car au-delà de ce nul, une série prend forme avec des résultats accrochés face à des adversaires solides et une capacité nouvelle à ne pas rompre.

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Même tonalité du côté de Claude Puel, visiblement marqué par la dynamique enclenchée au fil des jours. L’entraîneur azuréen a parlé d’une semaine fondatrice, entre la qualification en finale de Coupe de France et ce résultat arraché à Marseille, comme si son équipe venait enfin de trouver un fil conducteur dans une saison longtemps décousue. « Mes joueurs ont vécu de grosses émotions. On fait de gros matchs avec abnégation et solidarité. On essaye de jouer. Notre première mi-temps est trop pauvre dans nos sorties. Notre deuxième mi-temps était de meilleure qualité. Cela s’est équilibré. (…) Chaque match sera difficile. On reçoit Lens en course pour le titre. On enchaîne trois matchs à l’extérieur. On nous prédisait de mauvaises choses. Il y a beaucoup de fatigue. On va bien préparer ce match de Lens. Avenir ? Ce n’est pas le temps de parler de la saison prochaine. On est focus sur celle-ci. Il y a beaucoup de choses à faire. Auxerre fait de gros matchs. Comme Le Havre. On le voit avec Auxerre qui est allé chercher le nul contre Monaco. On a une perspective de jouer. On va jouer à fond les deux compétitions ». Le calendrier à venir reste exigeant, avec des confrontations importantes en championnat et une finale à disputer, mais Nice aborde désormais cette séquence avec une confiance renouvelée. Dans la lutte pour le maintien, cet enchaînement change la perspective, il redonne de l’air et surtout un espoir tangible. La fin de saison s’annonce encore tendue, mais pour la première fois depuis longtemps, elle s’ouvre avec une forme d’élan.