PSG : Kylian Mbappé et Lionel Messi seront là face à Reims

Présent en conférence de presse avant de recevoir, ce dimanche à 20h45, le Stade de Reims pour le compte de la 22ème journée de Ligue 1, Mauricio Pochettino, entraineur du Paris Saint-Germain, s'est exprimé sur l'état physique de son groupe et a ainsi logiquement évoqué le travail de reprise de Lionel Messi, dernièrement touché par la Covid-19 et forfait depuis le 22 décembre dernier contre Lorient (1-1) mais également celui de Kylian Mbappé, récemment touché à l'adducteur gauche.

Devant les journalistes, le technicien argentin s'est alors montré optimiste concernant les présences combinées du septuple Ballon d'Or et du champion du monde 2018 dans le groupe qui sera convoqué pour affronter les Rémois : «Messi ? oui je suis content de son évolution. Il s’est bien entrainé cette semaine avec le groupe et on est content de l’avoir avec nous aussi. On a des joueurs qui ont eu une période d’inactivité et le fait de l’avoir avec nous, c’est une satisfaction. Il devrait être dans le groupe (...) Mbappé ? je suis aussi content de la façon dont a évolué son petit souci. Il s’est entraîné hier et aujourd’hui avec le groupe. Il sera avec nous demain. On verra demain s’il débute ou pas», a ainsi affirmé l'ancien défenseur des Rouge et Bleu.