Ligue des Champions : Gian Piero Gasperini est loin d'avoir peur du PSG

Le Paris Saint-Germain est fixé sur son sort. Le club de la capitale affrontera donc l'Atalanta en quart de finale puis, en cas de qualification, le vainqueur du match entre Leipzig et l'Atlético en demi. Un tirage à ne pas prendre à la légère, mais qui place inévitablement Paris en position idéale pour espérer retrouver le dernier carré de la Ligue des Champions. Mais si les Rouge-et-Bleu sont favoris, le président de l'Atalanta, Antonio Percassi, a confié que son club croyait en ses chances. Mieux, il a même confié une petite anecdote au sujet des prédictions de son entraîneur Gian Piero Gasperini.

« Pour nous, c’est un honneur de faire partie des huit meilleures équipes d’Europe mais ça l’est surtout pour la ville de Bergame. Notre adversaire est très fort, mais ça ne pouvait pas en être autrement à ce stade de la compétition. Nous jouerons avec humilité et détermination afin d’avoir toutes nos chances. Nous sommes encore en apprentissage et pour nous, le match face au PSG sera un rendez-vous historique. Nous devons penser à notre parcours, l’équipe s’entraîne très bien jour après jour. Nous devons bien terminer le championnat et après penser au match de notre vie, mais c’est à Gasperini d’en parler. Nous avons tant discuté avec lui, nous espérions ne pas rencontrer les très grosses équipes. Mais Gasperini m’a dit que si on devait tomber sur le PSG, que ce serait jouable. La Juventus est une grande équipe et on peut dire que ce sera un premier test (avant le match contre Paris). A partir de maintenant, je vais monter en pression par ce match extraordinaire contre cette grosse équipe du PSG », a-t-il déclaré au micro de Sky Italia.