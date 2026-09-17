Rennes : Franck Haise ironise sur sa série infernale en Ligue Europa

En ne récoltant qu’un point ce soir sur la pelouse du Sturm Graz (0-0), les joueurs du Stade Rennais n’ont pas permis à leur entraîneur d’enrayer sa terrible série en Ligue Europa. Avec ce nouveau match sans victoire, Franck Haise enchaîne ainsi une 17e rencontre dans la compétition, sans jamais avoir gagné une seule fois (12 défaites, 5 matchs nuls). Lancé sur le sujet au micro de Canal+ après le match, le technicien breton préférait en rire.

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«Ma première victoire en Ligue Europa toujours pas là ? Revenez la prochaine fois, on réessaye », a-t-il rigolé. Il a toutefois relevé des motifs de satisfaction au coeur de cette soirée : «on commence avec un point à l’extérieur en Coupe d’Europe, on devra le bonifier pour notre premier match à la maison (face à l’OFI Crète, le 15 octobre), on continue notre série et on continue de progresser. On n’a pas pris de buts pour la deuxième fois de suite, il y a des choses qui avancent. Forcément, dans le foot, il faut être efficace devant, derrière, et être bon dans le jeu. On n’arrive pas toujours à concilier les trois, mais il y a du positif», a-t-il souligné.