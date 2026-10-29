Un joli nom proposé à Dunkerque pour remplacer Sanchez

Actuellement confortablement installé à la dixième place du classement de la Ligue 2, l’USL Dunkerque réalise un début de saison tout à fait honorable, à seulement cinq points des places de barragistes et avec une avance sécurisante sur la zone rouge. Une dynamique positive qui vient pourtant d’être brutalement bouleversée en coulisses par le départ inattendu de son entraîneur. En effet, Albert Sánchez a officiellement fait ses valises ce jeudi pour s’envoler vers l’Espagne et prendre les rênes de Las Palmas, actuel quatorzième de deuxième division ibérique. Si la direction nordiste a temporairement colmaté la brèche en nommant Pierre Achille Webo comme entraîneur principal par intérim afin de rester focalisée sur ses objectifs, la quête d’un véritable successeur a été lancée dans la foulée. Le board dunkerquois multiplie actuellement les pistes pour dénicher le profil idoine capable de maintenir le cap dans ce championnat extrêmement exigeant.

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Selon nos informations, un nom particulièrement séduisant circule au sein de la direction nordiste : celui de Frédéric Taquin. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure exceptionnelle de neuf ans avec la RAAL La Louvière, qu’il a magistralement menée de la cinquième division belge jusqu’au maintien historique en Jupiler Pro League, le technicien de 51 ans a été concrètement proposé à l’USL Dunkerque. Parfaitement polyglotte et titulaire de la licence Pro UEFA, l’artisan du miracle louviérois figure aujourd’hui en très bonne place sur la short-list des dirigeants maritimes. Convoité il y a peu aux Pays-Bas par le FC Utrecht et toujours très apprécié en France après avoir décliné poliment les avances du FC Metz, l’entraîneur belge se montre très attentif au marché et pourrait bien se laisser tenter par le défi proposé par le pensionnaire de Ligue 2 pour donner un nouvel élan à sa carrière.