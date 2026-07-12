Strasbourg : les premiers mots d’Hugo Oliveira

Présenté officiellement ce dimanche comme nouvel entraîneur du Racing Club de Strasbourg, Hugo Oliveira s’est montré ambitieux lors de ses premiers mots. Le technicien portugais, qui s’est engagé pour trois saisons, a affiché son enthousiasme à l’idée de rejoindre le club alsacien. « Je suis très heureux d’être ici. C’est un sentiment fantastique d’être dans ce club historique, qui a une identité très forte. Le Racing représente l’Alsace », a-t-il déclaré, s’exprimant en français puis en anglais. L’ancien adjoint en Premier League arrive accompagné de quatre collaborateurs, spécialisés notamment dans la post-formation.

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Interrogé sur les raisons de son engagement jusqu’en 2029, Hugo Oliveira a insisté sur son envie de s’inscrire dans la durée. « J’ai signé trois ans car je suis ici pour rester », a-t-il assuré, avant de saluer les échanges qu’il a eus avec le président Marc Keller et le directeur sportif David Weir. « La conversation avec Marc Keller et David Weir a été capitale. Marc est dans l’émotion, David dans l’ambition. Et moi, j’étais la pièce manquante du puzzle », a conclu le nouvel entraîneur du Racing, dans des propos rapportés par L’Équipe.