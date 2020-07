Le Havre - PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

C'est le grand retour du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale, qui n'a plus joué depuis le 11 mars dernier et cette victoire 2-0 face au Borussia Dortmund, se déplace au Havre ce soir pour son premier match amical de l'été (19h, à suivre en direct sur Foot Mercato). Une rencontre de préparation pour se remettre d'aplomb physiquement et commencer à avoir du rythme en vue de ces deux finales de coupe à la fin du mois, mais surtout, pour la Ligue des Champions qui démarrera d'ici un mois avec ce duel face à l'Atalanta en quarts. On rappelle qu'il s'agira aussi du premier match de foot avec des supporters en tribune (5000 personnes) en Europe occidentale.

Alors que les Parisiens ont repris l'entraînement le 22 juin dernier, Thomas Tuchel va tout de même devoir composer sans certains joueurs, à l'image d'Abdou Diallo, de retour de blessure, mais aussi de Juan Bernat et de Layvin Kurzawa, laissés au repos. Il y a donc de nombreuses incertitudes pour ce poste de latéral gauche notamment, alors que plusieurs jeunes comme Loïc Mbe Soh, Mitchel Bakker, Timothée Pembele, Kays Ruiz-Atil et Arnaud Kalimuendo pourraient avoir du temps de jeu.

Bakker a des chances de démarrer à gauche

Pour ce duel, l'entraîneur allemand devrait donc aligner Keylor Navas dans les cages. Kehrer et Bakker seront eux alignés sur les côtés de la défense, avec Thiago Silva et Kimpembe qui composeront la charnière centrale. Au milieu, Verratti et Marquinhos occuperont l'entrejeu, avec Angel Di Maria et Neymar sur les côtés. Kylian Mbappé et Mauro Icardi composeront le duo d'attaque parisien.

Du côté normand, il n'y aura pas de doutes puisque les compositions ont déjà été dévoilées. Le onze utilisé d'entrée sera le suivant : Gorgelin, W.Coulibaly, Mayembo, Ersoy, Ben Mohamed, Fontaine, Lekhal, Basque, Abdelli, Casimir, Bonnet. Et pour la deuxième période : Y.Fofana, Gibaud, Sanganté, Meras, Y.Coulibaly, M.Fofana, Mbemba, Ba, Cornette, Thiaré, Mahmoud.