Liga : le promu Alavés domine Séville dans un match fou

Quelle rencontre complètement dingue entre le Séville FC et le promu Alavés ce lundi en début de soirée, dans le cadre de la 2ème journée de Liga. Les Andalous se déplaçaient sur la pelouse de l’Estadio de Mendizorroza pour affronter les joueurs de Luis Garcia. Le Deportivo est parvenu à venir à bout des Rojiblancos (4-2). Après l’ouverture du score de Luis Rioja (7e), les locaux se sont fait rattraper avec le CSC de Abdelkabir Abqar (15e) et le but d’Erik Lamela (41e). Peu avant la pause, Ruben Duarte a réussi à égaliser (44e) pour le Deportivo.

En seconde période, Alavés a déroulé son jeu grâce notamment à un doublé de Kike Garcia (54e, 59e). Voilà ce qui a permis aux promus espagnols de se mettre à l’abri malgré la réduction du score de Rafa Mir (90e+7) et de remporter la rencontre sur ce joli score (4-3). Le weekend prochain, le Séville FC essayera de reprendre de belles couleurs à domicile en accueillant Girona. Quant à Alavés, la mission sera d’enchaîner une nouvelle prestation fournie contre Getafe.