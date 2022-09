EL, Rennes-Fenerbahçe : pas de billets vendus au grand public

Les compétitions européennes sont de retour, mais dans un climat de très forte tension. La raison ? Les débordements survenus à Nice et ceux redoutés à Marseille à l’occasion du match OM-Eintracht Francfort. À Rennes aussi la tension est palpable. Les hommes de Bruno Génésio reçoivent les Turcs de Fenerbahçe ce jeudi et les autorités locales craignent fortement les débordements. À tel point que les Rouge et Noir viennent d’annoncer qu’ils renonçaient à mettre en vente des billets pour le grand public.

La suite après cette publicité

«À la suite de plusieurs réunions avec les instances en charge de la sécurité de ce match d’Europa League classé à hauts risques ; en concertation avec l’UEFA, la Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme, la Préfecture d’Ille-et-Vilaine et la Mairie de Rennes ; le Stade Rennais F.C. a pris à regret la décision de ne pas ouvrir sa billetterie Grand Public ce lundi 12 septembre à 15h comme cela avait été initialement prévu. Par mesure de précaution, la vente de billets est donc clôturée. Environ 19.000 personnes (prioritairement nos abonnés) seront donc accueillies jeudi prochain au Roazhon Park. Parmi ce public, 1.350 supporters adverses seront réunis dans le parcage visiteurs. Cette décision nous attriste mais à la lecture des recommandations de nos interlocuteurs et au regard des récents débordements en marge de rencontres de football, elle s’impose comme la plus responsable et capable de répondre à l’objectif prioritaire du club : continuer d’accueillir son public, notamment les familles, dans les meilleures conditions possibles de sécurité», indique le communiqué du SRFC.