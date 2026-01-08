Ruben Amorim pourrait déjà retrouver un banc historique

25e en Ligue des Champions, troisième à 10 points du leader Porto en championnat, et désormais éliminé par Braga en demi-finales de la Coupe de la Ligue portugaise. On ne peut pas dire que Benfica coule des jours heureux actuellement, pas plus que José Mourinho, fragilisé à la tête du club double vainqueur de la C1 depuis plusieurs semaines.

Dans cette optique, le Daily Mail évoque ce jeudi la possibilité de voir Ruben Amorim débarquer sur le banc de Benfica assez vite. Très apprécié au sein du club et libre suite à son renvoi de Manchester United, le coach de 40 ans serait même le favori si son prédécesseur aux commandes des Red Devils venait à être remercié. En septembre déjà, Amorim avait été lié aux Aguias après le renvoi de Bruno Lage, mais le coach portugais, alors sous contrat avec Manchester United, avait rejeté cette possibilité.

Une histoire inachevée entre Amorim et Benfica

Reste que l’ancien milieu de terrain garde un rapport privilégié avec Benfica même aujourd’hui. En tant que joueur, il avait été l’une des figures du club dans les années 2010. Il y avait notamment remporté 3 championnats portugais, 4 coupes nationales, et disputé une finale de C3 face à Séville lors de l’année du triplé en 2014 (il avait quitté son club formateur en 2002, avant de revenir entre 2008 et 2017).

C’est aussi là-bas qu’Amorim avait connu l’essentiel de ses 14 sélections avec le Portugal, puis mis un terme à sa carrière avec l’équipe B, en 2017. De son côté, Abola écrit ce matin : «le fait qu’Amorim soit libre de tout contrat accroît la pression pour obtenir des résultats. Le nom du coach de 40 ans est depuis longtemps indissociable du Benfica, dès que quelque chose semble aller mal. C’est une question d’identité, d’appartenance et de l’idée qu’une histoire reste inachevée entre Amorim et Benfica.» Une page reste à écrire.