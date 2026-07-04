Un mois après l’avoir prolongé, l’Algérie va virer Vladimir Petkovic

Il y a à peine un mois, la Fédération algérienne (FAF) faisait le choix de la continuité en prolongeant Vladimir Petkovic pour deux ans. Une décision qui avait suscité une certaine forme d’incompréhension au pays, le coach suisse n’ayant même pas eu besoin de réaliser une bonne Coupe du Monde pour obtenir une prolongation de contrat. Le choix était d’autant plus surprenant que l’Algérie sortait d’une CAN mitigée (élimination face au Nigéria, en 1/4 de finale), et que Petkovic avait donc encore tout à prouver.

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Malgré une qualification en 16es de finale de Coupe du Monde face à la Suisse, difficile de penser que les doutes à son sujet aient soudainement été levés. En terminant troisièmes de leur groupe, les Algériens ont en effet hérité d’une partie de tableau plutôt clémente, sans faire offense à la sélection helvète (l’Autriche, 2e, a, elle, été éliminée par la Roja). Pourtant, cela n’a pas suffi à les sauver (défaite 2-0).

Le choix de le prolonger avant le Mondial a de quoi interroger

Certains choix, comme celui d’aborder ce 16e de finale de Coupe du Monde sans numéro neuf, ont pu surprendre et alourdir un passif déjà conséquent. Au sein de la fédération, la réflexion était engagée ces derniers jours concernant son maintien en poste, ou non. Et le verdict est tombé : Vladimir Petkovic ne sera plus le sélectionneur de l’Algérie.

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D’après la télévision algérienne, la fédération souhaite régler le départ de son sélectionneur dans les plus brefs délais, et si possible dès aujourd’hui. Hier, nous vous révélions que la FAF avait pris contact avec l’entourage d’Eric Chelle, sélectionneur du Nigéria, pour prendre le relais.