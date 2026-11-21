Ce samedi soir, le multiplex de Ligue 1 nous offrait quatre rencontres qui s’annonçaient passionnantes tant sur le terrain que pour leurs issues comptables. Pour la première de Carlos Vicens sur le banc lyonnais, l’OL s’est déplacé au stade Pierre-Mauroy pour y défier Lille, dauphin du PSG et invaincu depuis cinq rencontres en Ligue 1. Après une défaite à Brest avant la trêve, les Gones avaient à cœur de se relancer et se présentaient avec un onze privé de nombreux absents (Morton, Sulc, Openda). Dans le Nord, la première demi-heure a été plutôt fermée, avec des Lillois qui ont progressivement pris l’initiative sans parvenir à contourner le bloc lyonnais (19e, 30e). Mais l’OL est monté en puissance et s’est montré de plus en plus dangereux dans le dernier quart d’heure. Tolisso a inquiété Özer d’une frappe lointaine (38e), avant que Mads Bidstrup ne concrétise ce temps fort lyonnais en ouvrant le score (0-1, 40e). Nuamah a même pensé faire le break deux minutes plus tard (42e) au terme d’une action sublime, mais son but a finalement été annulé après intervention de la VAR (45e+1) pour une faute de Bidstrup sur Ozer.

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Au retour des vestiaires, Lille a tenté de reprendre le contrôle du match, mais s’est heurté à une défense lyonnaise bien organisée. Les Dogues ont manqué d’inspiration malgré leur possession et ont peiné à se créer de véritables occasions (54e, 67e). Greif a toutefois dû s’employer devant Perraud (59e), puis Ethan Mbappé (68e), tandis que Nuamah a manqué une belle opportunité de faire le break en contre (50e). Malgré la pression lilloise en fin de rencontre, l’OL a fait preuve de solidité et a préservé son avantage en dépit de l’ultime baroud d’honneur nordiste. Des débuts rêvés pour Vicens qui permettent aux Lyonnais de renouer avec le succès et de grimper à la 4e place. Le LOSC conserve un point d’avance au classement sur son adversaire du soir mais pourrait être éjecté du podium en cas de succès du Paris FC et de l’OM ce dimanche.

Match nul pour les débuts de Digard, Monaco cale encore

Pour la première de Didier Digard à la tête du RC Lens, les Sang et Or recevaient Toulouse à Bollaert avec l’ambition de se relancer après trois défaites consécutives. Les Lensois ont parfaitement entamé la rencontre, multipliant les offensives et les corners lors du premier quart d’heure. Mais malgré cette domination, les Toulousains ont surpris en faisant preuve de réalisme et en ouvrant le score grâce à Jacen Russell-Rowe (0-1, 39e), profitant d’une frappe repoussée de Tengstedt. Au retour des vestiaires, Michaël Cuisance a rapidement remis les deux équipes à égalité d’une superbe frappe sous la barre (1-1, 47e). Lens a ensuite poussé pour arracher la victoire, mais s’est heurté à un Guillaume Restes décisif, particulièrement devant Sotoca (75e). Malgré une grosse occasion de Sima en fin de match (90e), les deux équipes se sont quittées sur un nul (1-1). Un résultat qui empêche Digard de débuter par une victoire et qui fait stagner Lens à la onzième place.

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Dans le même temps, Monaco recevait Auxerre au stade Louis-II avec l’ambition de renouer avec la victoire après cinq rencontres sans succès en Ligue 1. Malgré une domination nette dès l’entame, les Monégasques se sont heurtés à un excellent Paul Nardi, décisif devant Minamino (10e, 16e). Contre le cours du jeu, Auxerre a ouvert le score grâce à Romain Faivre, auteur d’une frappe puissante à l’entrée de la surface (0-1, 29e). Au retour des vestiaires, Monaco a accentué sa pression, mais a longtemps manqué de précision dans le dernier geste. Edan Diop a finalement récompensé les efforts monégasques en égalisant d’un plat du pied droit (1-1, 82e). Malgré quelques dernières situations, les deux équipes se sont quittées sur un nul qui n’a pas arrangé Monaco, resté à la 8e place de Ligue 1, à trois points de Lyon, tandis qu’Auxerre a conservé une courte avance sur la zone rouge.

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Pour la première de Vitor Matos sur le banc strasbourgeois, le Racing recevait Brest avec l’ambition de se relancer après plusieurs résultats décevants. Malgré une domination territoriale alsacienne immédiate, les Brestois ont ouvert le score sur une mauvaise relance de Jorgensen, punie par Noah Edjouma (0-1, 22e). Strasbourg a ensuite multiplié les offensives, mais s’est heurté à un excellent Selvik, auteur de plusieurs arrêts décisifs (32e, 34e, 36e). Au retour des vestiaires, les Alsaciens ont continué de pousser sans parvenir à trouver la faille, tandis que Brest a manqué l’occasion de faire le break par Edjouma (69e). Malgré une fin de match disputée, les Brestois ont conservé leur avantage et se sont imposés 1-0. En toute fin de rencontre, Selvik a validé le succès des siens en arrêtant un penalty tiré par Godo (90+5e). Un succès précieux qui leur a permis de se hisser à la sixième place et de rester au contact des places européennes, tandis que Strasbourg est resté englué à une inquiétante 13e position.

Les résultats du soir

Lens 1-1 Toulouse : Cuisance (47e) / Russell-Rowe (39e)

Lille 0-1 Lyon : Bidstrup (40e)

Strasbourg 0-1 Brest : Edjouma (22e)

Monaco 1-1 Auxerre : Diop (82e) / Faivre (29e)