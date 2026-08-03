Gonzalo Garcia passe du Real Madrid à Fulham pour 40 M€

La planète mercato devient de plus en plus folle… surtout quand elle touche à des clubs anglais. Après les transferts faramineux de Mateus Fernandes et de Sandro Tonali à Tottenham, de Morgan Rogers à Chelsea ou encore d’Elliot Anderson à Manchester City, c’est au tour de Fulham de craquer. Le club londonien a réussi à convaincre le Real Madrid de lui céder Gonzalo Garcia. Il faut dire qu’il a su trouver les arguments à grand coup de chéquier.

La suite après cette publicité

D’abord récalcitrant à l’idée de perdre son jeune attaquant de 22 ans, la Casa Blanca a fini par céder après avoir vu la proposition de 40 M€ en échange de 70% des droits du joueur. Le transfert est maintenant officiel. «Le Real Madrid CF et le Fulham FC ont trouvé un accord pour le transfert de notre joueur Gonzalo García. Gonzalo est arrivé au Real Madrid en 2014 à l’âge de 10 ans et a passé onze saisons au sein du club. Sous le maillot de l’équipe première, il a remporté une Coupe du monde des clubs et un titre de champion d’Espagne. Gonzalo a toujours incarné les valeurs du Real Madrid. Notre club le remercie pour son engagement et son dévouement durant toutes ces années. Le Real Madrid, qui restera toujours sa maison, lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, le meilleur pour cette nouvelle étape de sa vie.».

La suite après cette publicité

Le Real ne pouvait pas dire non

Prometteur mais barré par une grosse concurrence incarnée par Kylian Mbappé, Vinicius et Endrick, l’Espagnol se serait battu avec le dernier cité pour une place de second couteau. Il souhaitait obtenir plus de temps de jeu et l’option Fulham concentrait pas mal d’arguments positifs. Il retrouve son ancien entraineur au Real Madrid, Alvaro Arbeloa, lequel croyait beaucoup en lui, et va découvrir la Premier League, le championnat le plus concurrentiel au monde.

Welcome to Fulham, Gonzalo García! — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 3, 2026

Révélé lors de la Coupe du monde des clubs à l’été 2025 durant lequel il a inscrit 4 buts, Garcia a ensuite moins eu l’occasion de jouer (39 matchs toutes compétitions confondues, 8 buts, 3 passes décisive). Que ce soit avec Xabi Alonso puis avec Arbeloa, il s’est souvent contenté d’un rôle de remplaçant, même si le pépin physique de Kylian Mbappé durant l’hiver lui a parfois permis d’entrer dans le onze de départ. Cette fois, l’attaquant aura plus de continuité du côté des Cottagers. Pour le remplacer, le Real a déjà mis la main sur Carlos Espi.