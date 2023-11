Reims-PSG : Luis Enrique se justifie après avoir taclé Kylian Mbappé

C’était une scène qui avait étonné. Ce samedi, le PSG s’est imposé sur la pelouse du Stade de Reims (3-0) grâce à un grand Gianluigi Donnarumma dans les buts, mais aussi à Kylian Mbappé, auteur d’un triplé. Interrogé à l’issue de la victoire, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, avait fait part d’une certaine frustration vis-à-vis de la performance de l’attaquant français : «je ne suis pas vraiment content de Kylian Mbappé aujourd’hui. Sur les buts, je n’ai rien à dire. Mais il peut aider l’équipe davantage, dans une différente manière».

La suite après cette publicité

Une sortie sur laquelle le coach parisien est revenu en conférence de presse. «Concernant Kylian, en termes de buts, je n’ai rien à rajouter, on connaît sa valeur. En revanche, je lui en demande encore plus dans le jeu. Je sais qu’il est capable de faire mieux qu’aujourd’hui. C’est l’un des meilleurs joueurs au monde, mais il a encore une marge de progression. Je ne veux pas qu’il se repose sur ses lauriers. Il doit encore s’améliorer et aider ses coéquipiers», a-t-il ajouté. Une petite pique pour son attaquant.