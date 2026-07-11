Le Mans avait tenté le coup Demba Ba

Promu en Ligue 1 cette saison, Le Mans FC ne viendra pas pour prendre des photos. C’est l’entraîneur Patrick Videira qui l’a annoncé cette semaine lors de sa conférence de presse : «ce matin, j’ai tiré les oreilles à un jeune qui a récemment dit dans les journaux : “on va jouer en L1, on les voyait à la télé avant.” Je n’ai pas envie d’arriver en Ligue 1 et de faire des photos. On part de plus loin, mais à nous de rattraper le retard.»

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Preuve de l’ambition portée par le club sarthois : le standing des profils ciblés pour se renforcer, en particulier au sein de la cellule de recrutement. Outre Bruno Cheyrou, arrivé cette semaine en qualité de "conseiller football", Le Mans avait également approché en fin de saison dernière Demba Ba selon nos informations. L’ancien international sénégalais avait fait le choix de rester à Dunkerque, jusqu’à ce que le projet du Havre lui soit finalement proposé.