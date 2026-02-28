Manchester United en passe de prolonger Harry Maguire

Après des années de montagnes russes, Harry Maguire semble avoir retrouvé sa place de pilier à Manchester United. Le défenseur anglais a fait preuve d’une résilience impressionnante. Replacé en défense centrale sous Michael Carrick, il a enchaîné les prestations solides, notamment face à Everton, où il a guidé la ligne défensive pour sécuriser une victoire 1-0 et replacer United dans le top 4. Son parcours chaotique, marqué par blessures et remises en question, ne l’a jamais empêché de rester loyal au club, au point que les dirigeants espèrent désormais prolonger son contrat malgré la fin officielle de son engagement cet été.

La suite après cette publicité

Maguire, qui fêtera ses 33 ans cette semaine, est très attaché à Manchester et à sa famille est présente à chaque match. Alors qu’il a refusé plusieurs offres, dont Milan et un club saoudien, il souhaite avant tout sécuriser sa carrière avec une prolongation au nord-ouest de l’Angleterre selon The Mirror. Avec son expérience, sa régularité et sa forme actuelle, il représente une pièce clé dans la rotation défensive du club. Pour United, le garder tout en ajustant son salaire reste une priorité, d’autant que d’autres cadres comme Casemiro pourraient partir, et que les jeunes défenseurs peinent encore à s’imposer.