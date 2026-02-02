Chelsea prête Axel Disasi à West Ham

Barré par la concurrence à Chelsea et, surtout, placardisé par Enzo Maresca et Liam Rosenior, Axel Disasi est envoyé en prêt jusqu’à l’issue de la saison à West Ham. L’international français (5 sélections) tentera de se relancer. Prêté en seconde partie de saison dernière à Aston Villa, il n’a joué que 223 minutes avec les équipes réserves de Chelsea depuis le début de l’exercice 2025-2026.

«West Ham United est ravi d’annoncer la signature du défenseur international français Axel Disasi, prêté par le club de Premier League Chelsea jusqu’à la fin de la saison 2025/26. Disasi, qui a disputé 10 matchs avec les Bleus, a été sélectionné pour la première fois en équipe nationale en mars 2021», ont annoncé les Hammers. Chez les pensionnaires du London Stadium, Disasi retrouvera un autre ancien de Ligue 1, en la personne de Jean-Clair Todibo.