OM - Lorient : la satisfaction de Jordan Veretout

Un vice-champion du monde heureux et satisfait. Ce samedi, l’OM a enchaîné une sixième victoire de suite en Ligue 1 en renversant le FC Lorient (3-1) au Vélodrome. Auteurs d’une nouvelle prestation aboutie, les joueurs d’Igor Tudor reviennent à deux points de la deuxième place du RC Lens. De quoi ravir Jordan Veretout (29 ans), dernier buteur de la soirée.

« Le plus important, c’était de gagner ce soir, a lancé le milieu marseillais au micro de Prime Video, avant de poursuivre. On a fait un bon match, on a été les chercher haut, on a essayé d’amener un peu de mouvement devant avec la montée des milieux de terrain aussi. On est dans la continuité de ce qu’on fait depuis le début du championnat. On a fait un très bon match. »

