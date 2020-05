Ligue 1/Ligue 2 : pas de trophées UNFP cette saison

Interrompue après 28 journées, la saison 2019/2020 n'est pas une saison comme les autres. Les classements ont été arrêtés, le PSG et le FC Lorient ont été désignés champions de Ligue 1 et de Ligue 2, Kylian Mbappé et Tino Kadewere désignés meilleurs buteurs des deux ligues professionnelles. Au registre des distinctions de fin d'année, on ne devrait pas aller plus loin, saison tronquée oblige.

Selon les informations de RMC, l’Union national des footballeurs professionnels a décidé de ne pas organiser sa célèbre soirée des Trophées UNFP cette saison. Alors que certains pensaient que celle-ci serait décalée pendant l'été, le syndicat des joueurs de football professionnel a décidé de ne prendre aucun risque. L’annonce devrait être officielle dans les prochains jours. Pas de cérémonie, mais des trophées décernés quand même ? Le média précise que l’attribution de récompenses devant mettre en avant les performances sportives tout au long d’une saison est aussi remise en question, alors que 10 journées manquent pour que l'exercice soit complet. Une saison pas comme les autres.