PSG : le montant du transfert de Gonçalo Ramos peut grimper jusqu’à 86 M€ !

À 25 ans, Gonçalo Ramos a quasiment tout gagné avec le Paris Saint-Germain. Mais après trois ans passés dans la capitale française, l’attaquant portugais a voulu plier bagage, lassé de son statut de remplaçant. « Je voulais quitter le PSG, mais en janvier, c’est toujours plus compliqué de partir. Ce n’était pas la meilleure option, même si je le souhaitais. Maintenant, je comprends mieux. J’en étais déjà à un stade où je ne voulais plus qu’une chose : partir », a-t-il confié récemment au média Canal 11. Des velléités de départ que le PSG a exaucées l’été dernier. Profitant de son statut de double champion d’Europe en titre, le club rouge et bleu a su négocier un transfert XXL pour son buteur. Recruté par l’AC Milan pour 74 M€, Ramos est devenu la recrue la plus chère de l’histoire des Rossoneri et la troisième plus grosse vente de l’histoire du PSG, derrière Neymar (90 M€) et Bradley Barcola (125 M€).

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Depuis, l’international lusitanien (31 sélections, 14 buts) ne fait pas vraiment vibrer le public de San Siro. Avec 3 buts et 2 passes décisives en 14 matchs, toutes compétitions confondues (2 buts seulement en Serie A) au compteur, Gonçalo Ramos essuie une vague de critiques depuis plusieurs semaines déjà. Un rendement qui laisse à désirer… et qui ne fait pas les affaires du PSG ! À l’instar de nombreuses équipes, la direction parisienne a inclus de nombreux bonus liés aux performances de son ancien joueur. Le site Calcio e Finanza nous apprend ainsi que si Ramos cartonne à Milan et donc en Serie A, il pourrait faire grimper le montant de son transfert à 86 M€ !

Un maximum de 16 M€ de bonus

Le média explique que la valeur réelle du transfert de base est de 70 M€. À cela peuvent s’ajouter plusieurs bonus : 2 M€ en cas de sacre en Serie A, 1,2 M€ en cas de qualification pour la Ligue des champions, 1 M€ si Milan atteint les quarts de la C1, 1 M€ pour une demie de C1, 1 M€ pour une finale et 1 M€ en cas de sacre européen. Enfin, si Ramos finit meilleur buteur du championnat italien, le PSG recevra 2 M€. Au total, ces bonus se chiffrent à 9,2 M€ par saison. Au vu des prestations actuelles de Ramos et de son équipe, le PSG est encore loin de toucher tous ces bonus, mais le média transalpin précise qu’il y a certaines conditions.

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Ces primes ne seront versées que si Gonçalo Ramos dispute au moins 60 % des matchs officiels de Milan auxquels il était apte à participer. En revanche, une clause prévoit que Paris ne pourra réclamer aucun bonus (excepté le bonus lié au titre de meilleur buteur de la Serie A) si Ramos est physiquement indisponible lors de 50 % des matchs officiels de la saison. Enfin, si le montant total de ces bonus par saison est de 9,2 M€, Calcio e Finanza précise bien que Paris ne peut pas espérer toucher 46 M€ (9,2 M€/saison pendant les cinq ans de contrat de Ramos à Milan) dans le meilleur des cas. Milan ne paiera plus de bonus une fois la limite de 16 M€ atteinte. Les Rossoneri ont encore le temps de voir venir…