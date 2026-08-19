Ligue 1 : l’arbitre Abdelatif Kherradji condamné à six mois de prison avec sursis pour violences conjugales

Abdelatif Kherradji, arbitre central de Ligue 1 depuis deux ans, a été condamné ce mercredi matin par le tribunal correctionnel de Nîmes à six mois de prison avec sursis pour violences conjugales, rapporte L’Équipe. Le jugement prévoit également une interdiction d’entrer en contact avec la victime pendant trois ans et l’obligation d’effectuer un stage de lutte contre les violences conjugales. La peine ne sera toutefois pas inscrite à son casier judiciaire. Son ancienne compagne l’accusait notamment de l’avoir saisie par le cou le 13 mars dernier et violentée pour l’empêcher de quitter leur domicile, puis de l’avoir attrapée par l’épaule et plaquée contre un mur deux mois plus tard. Lors de son procès le 7 août, l’arbitre de 40 ans avait contesté les accusations, affirmant avoir lui-même reçu des coups et s’être uniquement protégé. Le parquet avait requis dix-huit mois de prison avec sursis.

La suite après cette publicité

Cette condamnation pose désormais la question de l’avenir de Kherradji dans l’arbitrage professionnel. Son avocat Eric Borghini souligne que la non-inscription de la condamnation au casier judiciaire a été accordée afin que le jugement n’ait pas d’incidence professionnelle et indique avoir immédiatement transmis la décision à sa hiérarchie. « Si Abdelatif n’est pas sanctionné par la Fédération, nous ne ferons pas appel », a-t-il précisé. De son côté, Olivier Morice, avocat de la victime, estime difficilement envisageable que « les autorités du football acceptent que l’un de ses arbitres de Ligue 1 continue à arbitrer » après cette condamnation. La Fédération doit donc désormais se prononcer sur une éventuelle sanction. L’affaire reviendra par ailleurs devant le tribunal correctionnel de Nîmes le 19 mars 2027 pour fixer les dommages et intérêts.