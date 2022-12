Bonne nouvelle pour le PSG dans le dossier Endrick

La suite après cette publicité

Le PSG a sans doute pris une longueur d'avance dans le dossier Endrick. Fort d'une énorme proposition de 80 M€ (bonus compris) selon les médias espagnols, le club de la capitale a mis ses concurrents sous pression, dont le FC Barcelone. Les Catalans ne sont pas en capacité de s'aligner et sont en train d'abdiquer dans ce dossier. C'est ce qu'indique Mundo Deportivo ce vendredi, affirmant au passage que d'autres jeunes joueurs à forts potentiels sont ciblés.

Il y a quelques jours pourtant, Xavi révélait qu'il avait rencontré le très jeune attaquant de Palmeiras (16 ans) pour lui parler du projet Barça. «Nous avons discuté avec son père et aussi directement avec le joueur. Je leur ai expliqué le projet que nous avons au Barça. Nous voulons du talent et il en est un. Il a le sens du but, des dribbles, une capacité phénoménale à faire la différence. Il est le type de joueur dont nous avons besoin. Il connaît le projet et nous discutons. J'espère qu'il se joindra à nous. C'est à lui de décider.» Ce travail au corps n'aurait pas suffi visiblement.