OM : Jordan Veretout n’accable pas Gennaro Gattuso

Gennaro Gattuso est parti. L’Italien a échoué à redresser l’OM, ce qu’est en train de réussir son successeur, Jean-Louis Gasset, victorieux de ses 4 premiers matchs à la tête du club. Néanmoins, l’ancien milieu de terrain emblématique de l’AC Milan laissera le souvenir un coach engagé, déterminé à changer la mentalité d’une équipe amorphe. C’est aussi ce que retient Jordan Veretout, qui n’a pas oublié ses conseils en conférence de presse, à la veille de recevoir Nantes au Vélodrome (coup d’envoi à 20h45).

«Avant d’être un grand entraîneur, c’est un grand homme. Il était proche de nous, on le remercie et ça fait mal parce que c’est nous qui sommes sur le terrain et qui n’arrivions pas à gagner. Mais c’est le football, aujourd’hui on a un nouveau coach qui a tout son effectif. On peut le dire, les départs à la CAN, les blessés, ça a été un tout qui a été contre lui. Je le remercie et je sais qu’il va rebondir en faisant de belles choses ailleurs. Le coach Gasset a su parler à certains joueurs et on a envie de faire de belles choses avec lui.»

