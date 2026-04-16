Le Real Madrid a contacté Mauricio Pochettino

C’est un dossier qui commence à prendre de plus en plus d’ampleur du côté du Real Madrid. Avec la récente élimination en C1 face au Bayern Munich, l’avenir du coach Alvaro Arbeloa s’écrit en pointillés dans la Casa Blanca. Et forcément, la liste des coaches qui peuvent prendre la tête de l’équipe est réduite. Ce jeudi matin, The Athletic révélait que Mauricio Pochettino était un profil ciblé dans la short-list.

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Une information confirmée par RMC Sport qui explique même que l’ancien coach du PSG est très apprécié par la direction et surtout par le président Florentino Pérez. Le président espagnol a déjà pris des renseignements sur son profil et sa capacité à gérer la pression à Madrid. Le nom de Jürgen Klopp a aussi été cité mais il ne semble pas vouloir reprendre un poste d’entraîneur pour le moment.