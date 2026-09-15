Monaco : Paris Brunner pourra jouer contre Lens

Suite à sa célébration polémique contre Strasbourg (1-1), l’attaquant allemand de l’AS Monaco, Paris Brunner (20 ans) a vu le Comité national de l’Éthique saisir la commission de discipline de la LFP. Sur le papier, l’attaquant asémiste risque entre un et quatre matches de suspension, en fonction de l’article qui sera retenu pour le juger. Cependant, l’ASM pourra quand même profiter des services de son serial buteur (3 buts en 4 matches de Ligue 1) lors du choc face au RC Lens.

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Le site de Ligue1.com annonce en effet que : « selon les règlements, le joueur a été convoqué par la Commission de discipline de la LFP pour sa séance du mercredi 23 septembre. À l’issue de celle-ci, une décision devrait être prise avec une application d’une éventuelle sanction à partir du mardi 29 septembre. Soit seulement après la trêve et la réception du Toulouse FC (samedi 10 octobre). »